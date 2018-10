Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kathrin Rabensteiner und Andreas Gaber aus der Auen mit ihren Kindern Marie (3) und Alexander (1) © Foto Schütz

Vor knapp zehn Jahren lernten sich die beiden Lavanttaler Kathrin Rabensteiner und Andreas Gaber beim Ausgehen im „Dolce Vita“ kennen. Kurze Zeit später wurden sie ein Paar. Am 8. September läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Standesamtlich gaben sich die Lohnverrechnerin (33), die derzeit Vollzeit-Mama ist, und der Elektriker (32) in Wolfsberg das Jawort. Die kirchliche Trauung fand in Gräbern statt. Dabei durften die beiden Kinder Marie (3) und Alexander (1) nicht fehlen. Anschließend wurde mit den Gästen beim Weberwirt in Prebl gefeiert. Geflittert hat das Pärchen, das in der Auen bei Wolfsberg lebt, einige Tage in Opatija in Kroatien.