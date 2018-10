Facebook

Wildrisse können in einer eigenen Datenbank gemeldet werden © Kärntner Jägerschaft

Der jüngste Fall wurde erst in der Vorwoche registriert: In der Gemeinde Ettendorf im Bezirk Wolfsberg wurde ein gerissenes Rehkitz in einer Wiese gefunden. Aufgrund des Rissbildes steht fest: Das Tier muss von einem Hund getötet worden sein. Die Kärntner Jägerschaft warnt deshalb vor wildernden Hunden. Erst im September gab es einen ähnlichen Fall in Spittal/Drau. "Wir appellieren zum Schutz des Wildes, Hunde vor allem im Wald an die Leine zu nehmen. Denn jeder Hund verfügt über einen Jagdtrieb, der für das Wild tödlich enden kann", sagt Freydis Burgstaller-Gradenegger, Geschäftsführerin der Kärntner Jägerschaft.

