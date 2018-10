25 Unternehmensinsolvenzen wurden in den ersten drei Quartalen 2018 gemeldet – mit Gesamtschulden in der Höhe von 10,3 Millionen Euro.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im Lavanttal um 92 Prozent © Fotolia/Markus Bormann

Die aktuellste Insolvenzstatistik stellt dem Lavanttal alles andere als ein rosiges Zeugnis aus: Immerhin wurden in den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres insgesamt 25 Unternehmensinsolvenzen vom Kreditschutzverband 1870 gemeldet – also fast doppelt so viele, wie im Vergleichszeitraum des Jahres 2017. Im Vorjahr wurden von Jänner bis Ende September nämlich „nur“ 13 Unternehmensinsolvenzen gemeldet.

