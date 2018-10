Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daumen hoch für das Kindergartenessen in Wolfsberg © FOTOLIA/Andrey Kuzmin

Kindergarten is für viele Eltern mit Freuden, dass die Kleinen langsam größer werden, auch mit Sorgen verbunden. Gerade über das Essen muss man sich jedoch keine Sorgen machen: Greenpeace hat sich das Schul- und Kindergartenessen in den drei bevölkerungsreichsten Gemeinden Kärntens – Klagenfurt, Villach und Wolfsberg – angesehen. Untersucht wurde, wie hoch der Anteil an biologischen Lebensmitteln ist, wie viel regionale Kost auf den Teller kommt und wie es um die Auswahl an fleischlosen Mahlzeiten steht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.