Paul Feimuth (links) und Jakob Mókoru (Zweiter von rechts) mit den weiteren Diakonen © Pressestelle/Gert Eggenberger

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat im Klagenfurter Dom fünf verheiratete Männer zu ständigen Diakonen geweiht, darunter zwei Lavanttaler. Somit gibt es in der Diözese Gurk 62 aktive ständige Diakone.

Zum Diakon geweiht wurde Paul Feimuth (68), pensionierter Tischlermeister und langjähriger Schlossmeister im Schloss Wolfsberg. Der dreifache Familienvater wird als ständiger Diakon in der Pfarre Preitenegg sowie in der Alten- und Krankenseelsorge (Hospizbegleitung) wirken.