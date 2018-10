Facebook

Am 25. Oktober eröffnet das Blumengeschäft © Bettina Friedl

Nachdem der Nachtclub „Café Süd“ in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg 2016 geschlossen hat, hat ein steirischer Investor die Liegenschaft gekauft. In den vergangenen Monaten wurden die Räumlichkeiten umgebaut und schon bald wird ein Blumengeschäft dort eröffnen: Und zwar „Blumen Corandra“ von Alexandra und Cornelis Zwinkels, die ein gleichnamiges Blumengeschäft in Eberndorf betreiben. Am 25. Oktober wird zur Eröffnung geladen.

