In St. Stefan wird das „PMS Technikum Lavanttal“ entstehen – eine Kooperation mit der Fachhochschule, die im Herbst 2019 startet. Man kann sich dafür bereits anmelden.

PMS und die Fachhochschule wollen jungen Leuten ein berufsbegleitendes Studium vor Ort ermöglichen © PMS

In den letzten Jahrzehnten hat im Lavanttal eine Entwicklung eingesetzt, die dazu geführt hat, dass viele junge Menschen die Region in Richtung der Ballungszentren wie Graz oder Wien verlassen haben“, sagt Alfred Krobath, Geschäftsführer der PMS Elektro- und Automationstechnik in St. Stefan. Während die Bevölkerungszahl österreichweit kontinuierlich steigt, habe der Bezirk Wolfsberg mit einem Bevölkerungsschwund zu kämpfen.