Funken sprangen bei Feier im Gastgarten auf nahegelegene Heuballen über. Feuerwehr rückte mit 43 Leuten an.

Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden © Bachhiesl

Bei einem Gasthof in St. Stefan im Lavanttal wurde Samstagabend im Zuge von Feierlichkeiten im hauseigenen Gastgarten ein Feuerkorb entzunden. In unmittelbarer Entfernung befanden sich vier Stück Dekorationsheuballen, die durch Überspringen eines Funkens in Brand gesetzt wurden. Die Gäste konnten sich schnell von der Brandstelle entfernen. Es wurde niemand verletzt.

Der 47-jährige Gastwirt alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan, Wolfsberg, St. Johann und Reideben standen mit acht Fahrzeugen und 43 Leuten im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden und ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude wurde verhindert.