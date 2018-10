Facebook

Die Nachbeben des schweren Unwetters vom Sommer 2015 sind in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud noch zu spüren. Starke Niederschlagsmengen haben damals im Bereich der Weinebene den Fraßbach in einen reißenden Fluss verwandelt. Die Ortschaft wurde überschwemmt, Telefonmasten umgerissen und eine Brücke in Kamp weggerissen. Bis heute fährt dort der Verkehr über eine Behelfsbrücke. Nun wurde in der Gemeinderatssitzung der Finanzierungsplan samt Auftragsvergabe für das Hochwasserschutzprojekt Lavant im Ortsgebiet von Frantschach-St. Gertraud einstimmig beschlossen. Kostenpunkt: Rund vier Millionen Euro.