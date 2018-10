Am Kolomonimarkt dürfen Süßigkeiten nicht fehlen. Redakteurin Bettina Friedl hat in der Süßwarenerzeugung Lukic in St. Andrä mitgebacken.

Anton Lukic senior mit seinen drei Kindern Christoph, Christine und Anton junior © Sandra Zarfl

Der Duft von Lebkuchen, Nüssen und Kokos versetzt einen in Weihnachtsstimmung, wenn man die Backstube der Süßwarenerzeugung und Lebzelterei Lukic in St. Andrä betritt. Das ganze Jahr über werden hier Lebkuchen, Kokosbusserl, Kokoskuppeln, arabischer und türkischer Honig, gebrannte Nüsse, Mandeln & Co. in Handarbeit hergestellt. „Unser Hauptprodukt sind die Kokoskuppeln, wir machen rund 15.000 Kokoskuppeln pro Jahr“, erklärt Anton Lukic junior während er durch die Backstube führt.

