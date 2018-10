Facebook

John Merit war zuletzt in der Stadtpfarre St. Hemma tätig © Privat/Skorianz

Nach seiner achtjährigen Zeit als Seelsorger verlässt Pfarrprovisor Wlodzimierz Kuscik seine Pfarren St. Gertraud, Kamp und Prebl. „Gotteswege haben mich in das Erzbistum Berlin berufen“, informiert Kuscik. Er sei „dankbar für die Zeit im Lavanttal“. „Ich habe hier vieles gelernt. Ich durfte Menschen in ihren schönsten aber auch schwersten Stunden begleiten“, so Kuscik. Ab November und vorläufig befristet bis zum 31. Oktober 2019 wird John Merit als Vikar in diesen Pfarren tätig sein. Auch wenn diese drei Pfarren nach Wolfsberg eingegliedert werden und somit Pfarrer Engelbert Hofer und Kaplan Christof Kranicky dafür zuständig sind, kann John Merit eigenständig in diesen drei Pfarren handeln.