Gerhard Weinberger stellt sein Buch "Mit dem Koran ist kein Staat zu machen" am Montag in Wolfsberg vor. Ausgangspunkt ist die Beschreibung großer Paukenschläge, die seine Tunesien-Erfahrung wesentlich mitgeprägt haben.

Gerhard Weinberger ist in Reichenfels aufgewachsen © Privat

Der in Reichenfels aufgewachsene Gerhard Weinberger (66) war von 2012 bis 2017 österreichischer Botschafter in Tunis. Seine Erlebnisse während seiner Tätigkeiten hat er nun in einem Buch mit dem Titel „Mit dem Koran ist kein Staat zu machen“ zum Ausdruck gebracht. Dieses wird am 15. Oktober um 19 Uhr im Rathaus Wolfsberg präsentiert.