Überblick Hier wird am 10. Oktober im Lavanttal gefeiert

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Feiern stehen an © APA/GERT EGGENBERGER

Talauf, talab finden in Erinnerung an den Abwehrkampf 1918/19 und an die Volksabstimmung wieder Gedenkfeiern statt. In einigen Gemeinden wird am Dienstag, dem 9. Oktober, gedacht: In St. Paul findet die Volksabstimmungsfeier mit Fackelzug ab 18.30 Uhr beim Bahnhof statt, beim Kriegerdenkmal in Priel bei Wolfsberg startet die Gefallenenehrung um 19 Uhr. In St. Andrä startet die Gedenkfeier am Dienstag um 18 Uhr am 10.-Oktober-Platz, in Maria Rojach um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Lavamünd lädt ab 19 Uhr zur Abstimmungsfeier bei der Volksschule mit anschließendem Fackelzug.

Am Mittwoch, 10. Oktober, findet ab 19 Uhr am Dorfplatz in St. Georgen eine Gedenkfeier mit Fackelzug statt. Ebenfalls am Mittwoch findet eine Abstimmungsfeier in Ettendorf statt – um 18.45 Uhr werden Fackeln am Schulhof der Volksschule ausgegeben und um 19.15 Uhr wird zum Kriegerdenkmal gezogen.

In Bad St. Leonhard findet das Gefallenen-Gedenken am 14. Oktober um 10 Uhr in der Kunigundekirche statt. Auch in der Pfarrkirche Reichenfels und in St. Martin bei St. Paul fanden am Wochenende Gedenkfeiern statt.