Franz Deixelberger und seine Sissy © Stadtpresse

In einer Woche eröffnet der 429. Kolomonimarkt in Kleinedling seine Pforten. Im Mittelpunkt wird heuer der „Platz der Region“ stehen. Spezialitäten von Spirituosen über Wein und Honig bis hin zu Kunsthandwerk werden angeboten. Außerdem wird ein Familienbetrieb mit Tradition für frischen Wind sorgen: Das Gastronomenpaar Sissy und Franz Deixelberger aus Gräbern kümmert sich um regionale Genusserlebnisse.

„Wir waren bereits vor zwei Jahren am Markt mit unseren frischen Bauernkrapfen vertreten und waren vom großen Anklang regelrecht überrascht“, sagt Franz Deixelberger, der den Gasthof mit einer über 350-jährigen Geschichte führt. Mit zwei Festzelten wird der Gasthof Deixelberger vertreten sein. Im großen Zelt werden bodenständige Köstlichkeiten, wie die ,Kolmaunimorkt-Supp’m‘, die eigens für den Markt kreiert wurde, auf den Speiseplan stehen. Außerdem wird Rindfleisch mit Wurzelsoße serviert. „Wir möchten mit unserer Küche zurück zu den Wurzeln.“

Strudel und Bauernkrapfen

Im kleineren Zelt werden unter dem Namen „Sissy’s siaße Frische-Marktbäckerei“ hausgemachte Mehlspeisen gereicht. „Neben unseren Bauernkrapfen, die ich am Marktplatz zubereiten werde, gibt’s auch Apfel- und Topfenstrudel“, sagt Sissy Deixelberger. „Ziel ist es, unser Haus zu präsentieren und den einen oder anderen Gast für uns zu begeistern“, ergänzt Franz. Nachfolger für einen langjährigen Marktgastronomen ist das Gasthaus Deixelberger nicht. „Das Gasthaus Fraßwirt wird heuer noch ein letztes Mal am Marktgelände zu finden sein.“

Zum Kolomonimarkt Was? 429. Auflage des Kolomonimarktes mit rund 200 Schaustellern, Fieranten sowie Gastrobetrieben.

Wann? Vom 12. bis einschließlich 15. Oktober.

Wo? Marktgelände Kleinedling. Der Eintritt ist frei.