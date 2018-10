Facebook

In Kärnten sind in diesem Jahr bereits 20 Drogentote zu beklagen © Artem Furman

Am Dienstag findet im Kuss in Wolfsberg ein Vortrag von Claudia Scheiber, seit 2002 die ärztliche Leiterin der Drogenambulanz Klagenfurt, statt. Das Thema: „Die Sucht im Fokus: Was kann ich tun? Was muss ich wissen?“ könnte nicht aktueller sein. Mittlerweile gibt es in Kärnten bereits 20 Drogentote. Allein sieben kamen aus Unterkärnten. Bereits Anfang des Jahres lag ein 24-jähriger Lavanttaler laut Landeskriminalamt tagelang tot in seiner Wohnung. Im August wurden nur Stunden nach dem Drogentod eines 24-Jährigen in Völkermarkt auch in Griffen ein 17-Jähriger tot aufgefunden worden.

„Der Konsum von Substanzen, angefangen bei Nikotin, über Alkohol bis hin zu Cannabis, wird sehr früh begonnen“, sagt Scheiber und fügt hinzu: „Es gibt vielfältige Gründe, warum jemand Drogen konsumiert. Eine Risikogruppe sind Jugendliche, die im Hintergrund eine psychiatrische Erkrankung hatten beispielsweise Depressionen, Angst oder Schlafstörungen.“ Weitere Faktoren seien eine schlechte oder mangelnde Ausbildung, Perspektivenlosigkeit, mangelnde Bindung im frühkindlichen Alter, aber auch Langeweile. Claudia Scheiber hält einen Vortrag Foto © Helge Bauer

"Drogen sind leichter verfügbar"

Prävention im Vorfeld und der Schritt zur Behandlung sind wichtig. „Nur einer der 20 Drogentoten war in einer Betreuung“, berichtet Scheiber. Dazu kommt die Verfügbarkeit der diversen Substanzen. Im „Darknet“, dem Schwarzmarkt im Internet, fällt Drogenbeschaffung leicht. In Völkermarkt wurde vom Bezirkspolizeikommando ein Suchtgiftring mit 22 verdächtigen Personen ausgehoben. Der Hauptverdächtige, ein 29-Jähriger, hatte zwischen Dezember 2017 und Ende März 2018 im Internet mindestens 3000 Stück Ecstasy, 150 Gramm Kokain und 80 Gramm Cannabis bestellt. „Die Pakete, die dann ankommen, stammen meist von dubiosen Adressen aus dem Osten“, berichtet Scheiber weiter. Außerdem gebe es den sogenannten „Goldenen Schuss“ nicht mehr. „Fast alle sterben aufgrund eines Mischkonsums“, sagt Scheiber.

Doch woher bekommen die Jugendlichen in Unterkärnten die Drogen? Die Auskunft einer Gruppe 18-Jähriger aus Wolfsberg fällt ohne zu zögern aus. „Am Abend auf den Spielplätzen wie beim Kapuzinerspielplatz, unter der gelben Brücke oder am Bahnhof. Manchmal wird einem auch etwas beim Bundesschulzentrum angeboten.“ Auch in Völkermarkt wartet man nicht lange auf die Antwort: „Skaterpark, Bürgerlustpark oder bei Bekannten.“

Zahlen und Fakten 1600 Süchtige befinden sich in Kärnten in Behandlung. Laut Statistiken gibt es allerdings 30.000 Alkoholabhängige, 5000 Spielsüchtige und 5000 Drogensüchtige (illegale Drogen). In der Klagenfurter Drogenambulanz werden 700 Therapieplätze angeboten. Es gibt 15 Mitarbeiter. 2,1 Millionen Euro aus dem Budget des Landes Kärnten fließen alljährlich in die Suchtkoordination und -prävention. 1,2 Millionen Euro werden davon in die Drogenambulanzen investiert.

"Kampf gegen Drogen wichtiger denn je"

Der Kampf gegen Drogen erscheint also wichtiger denn je. Hilft es da, wie es in der letzten Völkermarkter Gemeindesitzung durch einen Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Fraktion diskutiert wurde, den Skaterpark zu schließen und in einer anderen Örtlichkeit erneut zu errichten? „Durch das Schließen eines bestimmten Bereichs verdrängt man die Szene und löst zwar das Problem vor Ort, aber nicht weiter“, so Scheiber. Die Sozialarbeiter sollten bei dieser Entscheidung miteinbezogen werden. Familienangehörige sollten zudem auf die ersten Anzeichen eines Süchtigen achten „Eltern sollten auf ihre Intuition vertrauen. Unter anderem sind Rückzugstendenzen. Probleme in der Ausbildung, Vernachlässigung von Hobbys oder Geldnot erste Merkmale.“

Vortrag Termin. Vortrag von Claudia Scheiber, medizinische Leiterin des Drogenambulanz Klagenfurt, zum Thema „Die Sucht im Fokus: Was kann ich tun? Was muss ich wissen?“. Am Dienstag, dem 9. Oktober, um 19 Uhr im Kuss in Wolfsberg. Dieser Vortrag findet im Rahmen der „Mini Med“-Veranstaltungen statt.