Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Hafen der Ehe: Thomas Tatschl und Silke Scharf © Fotostudio Gutschi

Nach 13 gemeinsamen Jahren sind Silke Scharf (32) und Thomas Tatschl (31) aus Jakling bei St. Andrä schließlich in den Hafen der Ehe eingelaufen. Die Einzelhandelskauffrau und der Außendienstmitarbeiter haben sich am 11. August standesamtlich in St. Andrä trauen lassen. Anschließend haben die beiden in der Kirche in Jakling „Ja“ zueinander gesagt.