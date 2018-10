Facebook

Bekanntheit erlangte sich Lassnig erst als Autorennfahrer und später mit seinem Blumenhaus in Theißenegg © Kurt Forstner

Sonntag verstarb der bekannte Wolfsberger Horst Lassnig im 81. Lebensjahr. Jahrzehntelang führte er die seinerzeit bekannte Spedition Lassnig in Wolfsberg, die in den 80ern in die Insolvenz schlitterte. Bekanntheit erwarb sich der Verstorbene mit dem Blumenhaus in Theißenegg, wo er ab 1987 fast 30 Jahre lang im Sommer Tausende bunt blühende Gewächse pflanzte und liebevoll betreute und hobbymäßig unzählbare Arbeitsstunden absolvierte. Die umfangreiche Flora wurde jährlich von zahlreichen Besuchern aus nah und fern bestaunt. Finanzielle Unterstützung für die Pflanzen kam von öffentlicher Hand.