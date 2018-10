Facebook

Beamte der Polizei und der Finanzpolizei entdeckten im Lokal sieben illegale Automaten (Symbolfoto) © APA/dpa/Marijan Murat

Die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg führte am Donnerstag im Stadtgebiet von Wolfsberg Glücksspielkontrollen durch. Beamte der Finanzpolizei nahmen gemeinsam mit der Polizei Wolfsberg die Lokale in der Stadt unter die Lupe. In einem wurden insgesamt sieben Glücksspielautomaten entdeckt. Die Geräte wurden durch Versiegelung sichergestellt und in Beschlag genommen.