Dominic Himmel lädt am Freitag, 5. Oktober, zur offiziellen Neueröffnung © Bettina Friedl

Im „Segafredo“ in der Wolfsberger Innenstadt weht ein frischer Wind: Dominic Himmel (27) hat das Café in der Bamberger Straße von Christian Smuck übernommen und führt es weiterhin als Raucherlokal. Der neue Pächter hat vor vier Monaten die Tourismusschule Bad Gleichenberg abgeschlossen und die letzten zehn Jahre im „Sixties“ in der Johann-Offner-Straße gekellnert. Am Freitag, 5. Oktober, wird ab 17 Uhr zur Neueröffnung geladen. Geöffnet hat das „Segafredo“ montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 7.30 bis mindestens 15 Uhr.

