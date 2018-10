Facebook

Ernst Krispel ist der neue Besitzer des Kabonhofes in Dürrenmoos. Er veranstaltet den Flohmarkt © Daniela Grössing

Platz gibt es mehr als genug: Auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern im Freien und einer 2000 Quadratmeter großen Halle findet am Samstag erstmals ein riesiger Flohmarkt in Völkermarkt statt. Ernst Krispel, Unternehmer aus Velden, ist der neue Besitzer des historischen Kabonhofes in Dürrenmoos – gegenüber der Firma Sky Plastic an der Autobahnabfahrt Völkermarkt Ost.

Er möchte in regelmäßigen Abständen seine Gutstore zum Feilschen und Handeln öffnen. „Als ich den Kabonhof übernommen habe, habe ich mir überlegt, wie ich die Fläche nutzen könnte. Zwischen dem Flohmarkt bei der Metro in Klagenfurt und in Lieboch gibt es keinen größeren Flohmarkt. Ich denke, dass die Lage hier, direkt neben der Autobahnabfahrt passt“, sagt Krispel. Auch Parkplätze gebe es genug. „Wir schauen, wie der Flohmarkt am Samstag ankommt, aber geplant ist es, dass es hier regelmäßig einen Flohmarkt geben soll. Eventuell sogar einmal in der Woche“, fährt Krispel fort.

Zum Flohmarkt Wann? Am Samstag ab 5 Uhr bis circa 15 Uhr. Ab 10 Uhr Frühschoppen mit Spanferkel, Musik: „Edo und Roman“.

Wo? Dürrenmoos 11, Haimburg bei Völkermarkt.

Anmeldung? 0664/34 08 637.

300 Verkaufstische

Platz hätte er für 300 Verkaufstische. Pro Stand ist eine Gebühr von 13 Euro zu bezahlen. Der Preis gilt sowohl für die überdachte Halle, als auch für einen Platz im Freien. „Die Nachfrage ist groß. Es haben sich schon einige angemeldet. Bis Freitagabend nehme ich noch Anmeldungen entgegen“, sagt er. Zum Eröffnungsflohmarkt, der Einlass ist bereits um fünf Uhr früh, gibt es Livemusik und warme Speisen. Foto © Daniela Grössing

Historischer Bauernhof mit vielen Eigentümern

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der große Kabonhof, an der Bundesstraße, in der Nähe der Autobahnabfahrt Völkermarkt Ost, lediglich ein mittelgroßer Bauernhof. Erst später wurde dieser, vermutlich durch Johann Ottitsch, zu einem Gutshof mit bedeutender Grundfläche ausgebaut. Das Landesarchiv Kärnten datiert die Errichtung auf ungefähr 1800. Im Jahr 1918 wurde der Gutshof durch das Land Kärnten erworben. Geplant war dort eine landwirtschaftliche Fachschule zu errichten. Dieser Plan wurde allerdings nie umgesetzt. Zehn Jahre später kaufte ein Schweizer Agaringenieur das Anwesen. 1953 siedelte sich dort die Salzburger Familie Siegl an. Frau Siegl bewirtschaftete den großen Hof mit ihren drei Töchtern bis ins Jahr 1969. Danach kauften die Gebrüder Stürzenbecher den Hof, um dort einen Rindermastbetrieb zu führen. Gerhard Stürzenbecher übernahm den Kabonhof 1983, danach wurde die Landwirtschaft mit mehreren Hallen, einem Stall, einem Lager usw. umgebaut.

Vor Kurzem hat Ernst Krispel den Kabonhof in Dürrenmoos von seiner Verwandtschaft erworben. Zuvor war der Hof etwa zehn Jahre lang unbewohnt. Nun soll wieder Leben in den markanten Völkermarkter Gutshof mit reicher Geschichte kommen.

