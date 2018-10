Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Wegen Betriebsauflösung geschlossen" steht an allen Filialen der Bäckerei Lackner, wie auch beim Stammhaus in der St. Jakober Straße © Bettina Friedl

Ende 2016 schlitterte die Wolfsberger Bäckerei Lackner mit Verbindlichkeiten von rund einer Million Euro in die Insolvenz, als Grund wurde der verstärkte Konkurrenzkampf angegeben. Nur wenige Wochen davor hat Bäckermeister Martin Lackner eine neue Filiale in der Innenstadt eröffnet – und zwar in der Bamberger Straße in Wolfsberg. Damals wurde ein Sanierungsverfahren mit einer Quote von 20 Prozent für die Gläubiger eröffnet und der Betrieb fortgeführt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.