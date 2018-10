Sanierungskosten belaufen sich auf rund 40.000 Euro, bis zum 300-Jahr-Jubiläum am 8. Dezember wird die Mariensäule im neuen Glanz erstrahlen.

Rechtzeitig zum 300-Jahr-Jubiläum am 8. Dezember wird die Pestsäule am Hohen Platz im neuen Glanz erstrahlen © Bettina Friedl

Nachdem an der Marien- beziehungsweise Pestsäule am Hohen Platz in Wolfsberg teilweise ein Verlust der Steinsubstanz festgestellt wurde, wird sie derzeit restauriert. Außerdem ist die Mariensäule stark verschmutzt und die Skulpturen weisen stellenweise größeren Moos- und Flechtenbewuchs auf. Die Kosten belaufen sich auf rund 40.000 Euro, einen kleinen Teil steuert das Bundesdenkmalamt bei.