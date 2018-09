Facebook

Szene aus dem Film „Eine bretonische Liebe“ © POLYFILM VERLEIH

Am Dienstag, 2. Oktober, startet „EU XXL Die Reihe“-Wanderkinos in Wolfsberg in die neue Saison. Acht sehenswerte europäische Filme werden im Markussaal auf großer Kinoleinwand gezeigt. Unterhaltung, Witz, Humor, Spannung, Realität, neue Perspektiven auf Gesellschaft und Politik und vieles mehr stehen auf dem Programm. Gestartet wird am Dienstag mit der Liebeskomödie „Eine bretonische Liebe“.