30 Reparaturen wurden am Donnerstag in der Stadtwerkstatt in Wolfsberg gegen freiwillige Spenden durchgeführt.

Experten standen für die Reparaturen zur Verfügung © KK/Stadtpresse

Vollbetrieb herrschte am Donnerstag Nachmittag beim Repair-Café in der Stadtwerkstatt am Hohen Platz in Wolfsberg. Viele Bürger brachten Geräte, Spielzeug, Kleidungsstücke und dergleichen zur Reparatur mit beziehungsweise ließen sich an der „Erklär Bar“ zu Computer- und Internetfragen ausführlich beraten.