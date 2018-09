Großteil fließt in Hochwasserschutz, Katastrophenschäden und in ein neues Fahrzeug für die FF St. Michael.

Das Geländer ist laut Bürgermeister desolat, die Beleuchtung defekt: Die Hammerbrücke wird um 57.000 Euro saniert © Bettina Friedl

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Wolfsberg drehte sich um den zweiten Nachtragsvoranschlag. Also darum, wie der Überschuss von 1,5 Millionen Euro verteilt wird, der etwa dank höheren Kommunalsteuereinnahmen und Einsparungen zur Verfügung steht. Das Gesamtbudget beträgt somit rund 78 Millionen Euro, 64.000 Euro fließen in die Rücklagen.

