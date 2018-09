Das „European Street Food Festival“ findet an zwei Tagen in St. Andrä statt. Speisen aus aller Welt können dabei verkostet werden.

Beim „Street Food Festival“ können die Besucher Speisen aus aller Welt verkosten © KK/Veranstalter

Schon einmal in einen Pulled-Pork- oder Pulled-Chicken-Burger mit Guacamole oder Salsa hineingebissen? Oder Lust auf eine Currywurst, wie man sie im Ruhrpott verspeist, oder auf ein Massaman Curry mit Känguru aus der thailändischen Küche oder auf ein Maori Steak aus Neuseeland oder einfach auf knusprige Ischler Brezen? Dann ist man am Samstag und Sonntag beim „European Street Food Festival“ auf dem Rathausplatz in St. Andrä, zu dem auch Gäste aus dem Bezirk Völkermarkt erwartet werden, genau richtig.

