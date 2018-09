Der erste kärntenweite Honigfrizzante wurde von Carmen Vallant-Friesacher in ihrem Honigatelier in Zellach bei Frantschach kreiert.

Prost! Carmen Vallant-Friesacher mit ihrem Honigfrizzante © Sandra Zarfl

Carmen Vallant-Friesacher kreierte in ihrem Honigatelier in Zellach den ersten kärntenweiten Honigfrizzante. „Die Idee war, Honig zu etwas Besonderem weiter zu veredeln“, so Vallant-Friesacher, die zuvor zehn Jahre in der Lebensmittelindustrie tätig war. Das Getränk entstand in Kooperation mit dem Weinbau Gartner nach sechsmonatiger Entwicklungsphase.