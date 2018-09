Wolfsberg„Lidl“ eröffnet am Donnerstag zweite Filiale

Am 4. Oktober wird der Supermarkt an der Südtangente in Wolfsberg eröffnet. E-Tankstelle für Kunden ist in Planung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Donnerstag nächster Woche eröffnet die neue „Lidl“-Filiale an der Südtangente © Bettina Friedl

Seit Mitte April wird am ehemaligen Lico-Areal an der Südtangente in Wolfsberg auf Hochdruck gearbeitet: „Lidl“ eröffnet nämlich neben der bestehenden Filiale in der Spanheimer Straße einen zweiten Supermarkt in der Bezirksstadt. Nun steht das Eröffnungsdatum fest: Nächste Woche, am 4. Oktober, sperrt der Diskonter auf. Geöffnet haben wird der neue „Lidl“ montags bis freitags von 7.15 bis 19.30 Uhr und samstags von 7.15 bis 18 Uhr. Geöffnet haben wird der neue Supermarkt also früher, als die Filiale in der Spanheimer Straße, die immer um 7.40 Uhr aufsperrt, dafür aber erst um 20 Uhr unter der Woche schließt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.