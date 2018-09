Wolfsberg Personalleasingfirma mit 1,2 Millionen Euro Schulden in Konkurs

Facebook

Die Passiva der insolventen Lavanttaler Firma liegen bei 1,16 Millionen Euro © Fotolia

Mit Schulden in Höhe von 1,16 Millionen Euro ist die Lavanttaler Personalleasingfirma MapTec laut Kreditschutzverband 1870 insolvent. Am Freitag wurde über das Vermögen des Unternehmens mit Zweigniederlassungen in Klagenfurt und St. Kanzian am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Aktiva betragen 500.000 Euro, 24 Dienstnehmer sind unmittelbar betroffen. Von den 131 Gläubigern sind aber ebenfalls 111 Dienstnehmer.