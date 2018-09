Facebook

HTL-Schüler mit Abteilungsvorstand: Richard Obernosterer, René Graßler und Martin Unterköfler © Rie-Press

"Wir, als Schule, sind immer sehr froh, wenn wir Themen und Projekte aus der Privatwirtschaft oder von Behörden zur Bearbeitung bekommen“, erzählt Richard Obernosterer, Abteilungsvorstand für Bautechnik und Tiefbau an der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Villach. Sehr froh darüber kann auch die Bevölkerung von Ober- und Unteramlach sowie Kleinsaß im Süden der Bezirksstadt Spittal sein: Drei Schüler der HTL Villach haben im Rahmen eines Maturaprojekts den Zustand der Amlacher Brücke überprüft und sind zu einem Ergebnis gekommen, welches die Alarmglocken schrillen ließen. Die Brücke, die aus den 1950er Jahren stammt und über die Drau führt, ist in einem so katastrophalen Zustand, dass sie aufgrund von „Gefahr in Verzug“ im Juni des Jahres, nach Bekanntwerden der Schülerarbeit, sofort gesperrt werden musste. René Graßler aus St. Margarethen bei Wolfsberg, Martin Unterköfler aus Arriach und Joachim Borstner aus Neuhaus hatten sich aus mehreren Vorschlägen für ihr Matura-Projekt die Amlacher Brücke ausgesucht. „Es klang spannend, der Vorschlag einer Sanierung hat uns gleich interessiert“, erinnert sich Unterköfler, der eine Machbarkeitsstudie und ein Instandsetzungskonzept erarbeitete.

