Margarethe Stefflitsch, die Mutter des verstorbenen Künstlers © Kurt Forstner

Im Alter von 59 Jahren verstarb der bekannte Wolfsberger Universalkünstler Jörg Stefflitsch vor rund zwei Jahren völlig überraschend. Er hat an mehreren Örtlichkeiten in seiner Heimatstadt und auch darüber hinaus sichtbare Spuren seiner Kreativität hinterlassen. Seine Mutter Margarethe Stefflitsch fasste nun den Entschluss, das ehemalige Atelier Nr. 5 des Künstlers in seinem Heimathaus in der Sporergasse ab sofort freitags von 15 bis 18 Uhr zu öffnen. „Einerseits, um noch vorhandene Werke von Jörg öffentlich besichtigen zu können und andererseits auch, um den Raum in Ordnung zu halten“, sagt Margarethe Stefflitsch.