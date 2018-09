Zehn Boxen stehen ab sofort am Bahnhof Wolfsberg zur Verfügung, die Jahresmiete beträgt 120 Euro.

Zehn versperrbare Fahrrad-Abstellboxen stehen am Bahnhof Wolfsberg zur Verfügung © Stadtpresse

Dem Trend zu umweltfreundlicher Mobilität folgend, werden zur Förderung der kombinierten Nutzung von Fahrrad und Bahn neuerdings an mehreren Kärntner Bahnhöfen versperrbare und diebstahlsichere Radboxen zur Miete angeboten. Seit wenigen Tagen stehen zehn dieser Radboxen auch am Bahnhof Wolfsberg. Die Boxen sollen vor allem Pendlern die Möglichkeit bieten, ihre Fahrräder an Mobilitätsknoten sicher zu verwahren. Die Jahresmiete beträgt 120 Euro, wobei jede Box Platz für zwei Fahrräder bietet.