Robert Boulanger und Elisabeth Lexer © KK/Götzendorfer

Elisabeth Lexer, Tochter von Ilse Lexer, Germanistin und freie Lektorin, brachte gemeinsam mit ihrem Mann Robert Boulanger, Systementwickler aus Bayern, einen literarischen Meisterwurf, auch was Spannung, Kurzweiligkeit und Leseanregung angeht, in den heimischen Buchhandel.

Im Roman „Maiandacht“ geht es um Engel, Hexen, Wunder und Profitgier. Das Autorenduo, welches zurückgezogen im Grünen lebt und arbeitet und im Klagenfurter Sisyphus-Verlag veröffentlicht, hat mit der Figur des Kovac eine kriminalistische Traumfigur geschaffen. Der ewig grantelnde überaus menschliche Ermittler begeisterte schon im Erstlingswerk „Plan B“ (2015), einem Wiener Spionagethriller. In „Wildwochen“ (2016) schuf man einen jagdkritisch angesetzten Kriminalroman und mit der „Maiandacht“ setzt man noch eins drauf.

Wenn Chefinspektor Kovac auf Wellnessurlaub gehen muss, ist das Scheitern desselben vorprogrammiert. Um sich den sportlichen Aktivitäten seiner Begleiterin zu entziehen, stürzt er sich ungebeten, aber mit seinem typischen Feuereifer, in einen vertuschten Kriminalfall von Kindesentführung in einem Wallfahrtsort. Die subjektiven Wirklichkeiten, welche die Dorfbevölkerung spalten, haben Neid und Missgunst erzeugt. In einem Labyrinth an Wahrheiten, sucht Kovacs nach dem „Roten Faden“.

“Maiandacht“ spielt in einem von Glauben und Aberglauben geprägten dörflichem Umfeld und greift auf genaue Recherchen und wahre Erzählungen zurück. Die Geschichte entwickelt sich anhand dreier Frauen, die schonungslos ihre heiligen Ziele und gipfelt in Lebenslügen, diabolischen Täuschungen und himmlischen Visionen. Die beiden Autoren präsentieren ihren neuen Roman Ende September erstmalig in Kärnten.

Buchvorstellung "Maiandacht". 30. September, um 15 Uhr auf Schloss Albeck.