Unter dem Motto "Reparieren, nicht wegwerfen" steht am Donnerstag das "Repair Café" am Hohen Platz in Wolfsberg.

Experten stehen kostenlos mit Rat und Tat zur Stelle © Privat

Das „Repair Café“ kommt wieder nach Wolfsberg – und zwar am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in die „Stadtwerkstatt“ am Hohen Platz 6. Wer ein Stück Kleidung zu nähen hat, ein kaputtes Holzspielzeug wieder flott gemacht haben will oder ein Elektrogerät zu reparieren hat, ist hier richtig.