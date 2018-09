Facebook

© KLZ/Fuchs

Am Samstag gegen 6.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg betrunken mit einem Auto auf der Südautobahn A2 von Wien kommend in Richtung Klagenfurt. Im einspurigen Baustellenbereich auf Höhe von Twimberg in der Gemeinde Bad St. Leonhard prallte das Auto aus bisher unbekannter Ursache gegen die rechte Leitschiene, stieß anschließend gegen die linksseitige Betonleitwand und kam schwer beschädigt quer zur Richtungsfahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Den Führerschein ist der Mann los. Auf Grund der einspurigen Verkehrsführung war die Richtungsfahrbahn nach Italien von 6.30 Uhr bis 6.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.