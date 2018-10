Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jetzt sind die Wälder richtig bunt © Jürgen Fuchs

Tagsüber überwiegend sonnig und nachmittags auch noch recht mild, 15 bis 19 Grad. Der Nordwind in der Höhe wird langsam stärker. Vorerst sind über den Niederungen und besonders an Flüssen und Seen wieder einzelne Nebel- oder Hochnebelbänke möglich. Nach deren Auflösung und außerhalb davon scheint aber überall in unserem Land zumeist die Sonne und die vom Norden eintreffenden Wolkenfelder bleiben zumeist harmlos.