Tageshöchstwerte von 17 bis 21 Grad sind am Samstag in Unterkärnten zu erwarten. Einem Besuch des Kolomonimarktes steht nichts im Weg.

Auf zum Kolomonimarkt in Wolfsberg! © APA/BARBARA GINDL

Nach Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelfelder bleibt der Samstag in Unterkärnten sehr sonnig, mit Tageshöchstwerten von 17 bis 21 Grad. In der Früh dürften jedoch über den Niederungen wieder einige dichtere Nebel- oder Hochnebelfelder vorhanden sein. Diese lösen sich dann am Vormittag zumeist wieder auf. Außerhalb des Nebels scheint den ganzen Tag über die Sonne und richtige Wolken stören dabei kaum.