Bis zu 17 Grad sind am Donnerstag in Unterkärnten zu erwarten.

Das Wetter am Donnerstag eignet sich ideal für Bergwanderungen © KK/Harald König

Nach Nebelauflösung wird es am Donnerstag oft sonnig und nachmittags hat es angenehme 13 bis 17 Grad. Ein Hochdruckgebiet bestimmt derzeit das Wetter in Unterkärnten. Im Herbst ist aber die Anfälligkeit für Nebel- oder Hochnebelfelder bereits wieder deutlich größer und daher dürfte es auch am Donnerstag zunächst vor allem im Bereich der Seen ein paar dickere Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen geben. Nach deren unterschiedlich rascher Auflösung und außerhalb des Nebels scheint jedoch zumeist die Sonne und Wolken spielen dabei kaum eine Rolle.