Der Gasthof "B70" in St. Andrä ist Kärntens Bierwirt des Jahres 2019.

Wirtshausführer-Herausgeberin Renate Wagner-Wittula, Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener, Bierwirt Manuel Mostögl, Alessandra Kiener und Wirtshausführer-Herausgeber Klaus Egle © Scheinast.com

Heuer wurden zum 18. Mal die „Bierwirte des Jahres“ gekürt – eine Auszeichnung vom „Wirtshausführer“ und von Stiegl. In jedem Bundesland wurde wieder ein Gastronom für die Pflege und den Erhalt der österreichischen Bierkultur ausgezeichnet. In Kärnten sicherte sich diesmal der Gasthof „B70“ in Framrach bei St. Andrä von Gerhard und Manuel Mostögl den begehrten Titel.