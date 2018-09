Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veronika Drescher und Hranz Hinterleitner haben am 18. August "Ja" gesagt © Privat

Ihre Verlobung haben Franz Hinterleitner und Veronika Drescher bereits am 15. September 2015 in der Innerkrems gefeiert. Nun sind sie in den Hafen der Ehe eingelaufen. Die beiden 60-jährigen Pensionisten, die in Siebending bei St. Andrä wohnen, haben am 18. August standesamtlich in St. Andrä geheiratet. Im Anschluss folgte eine kirchliche Ringsegnung.