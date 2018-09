Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann erlitt beim Unfall schwere Kopfverletzungen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Ein 66-jähriger Wolfsberger verletzte sich Donnerstagabend bei einem Unfall mit dem E-Bike schwer. Der Mann war gegen 20.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer durchwegs unbeleuchteten Straße in Wolfsberg unterwegs. Auch an seinem E-Bike fehlte die Beleuchtung, noch dazu ist die Straße in einem schlechten Zustand. Vermutlich dadurch kam der Mann mit dem Fahrrad zu Sturz und blieb am Boden liegen. So wurde er von einem Traktorfahrer gefunden, der die Einsatzkräfte alarmierte. Die Rettung brachte den 66-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Mehr zum Thema Wolfsberg Toter lag auf Forstweg: Ermittlungen abgeschlossen