© Klz/Fuchs

Es war der vierte Vorfall binnen zwei Jahren in Maisäckern in St. Georgen: Ein bislang unbekannter Täter brachte einen Metallhammer an einem Maisstängel eines Ackers in Andersdorf an, den ein Bauer am Mittwoch unbemerkt in seinen Häcksler bekommen hat. „Das Schneidrad im Häcksler wurde zerstört, der Schaden ist gewaltig“, sagt ein Beamter der Polizeiinspektion St. Paul.