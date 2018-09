Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht die modernisierte Schießstätte am Johannesberg aus © Privat

Bereits die österreichische Armee hat in der K.u.K-Zeit am Johannesberg in St. Paul Schießübungseinheiten absolviert. Mitte der 60er-Jahre wurde dann ein Kugelstand von Pater Engelbert Rampitsch vom Stift St. Paul und dem damaligen Grundbesitzer Karl Thonhauser errichtet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.