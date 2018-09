Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berge voller Äpfel: Berthold Radl, Betriebsleiter von „Lavanttaler Obst“ © Bettina Friedl

Most, Fruchtsäfte, aber auch Apfelweine: Seit über 60 Jahren arbeitet „Lavanttaler Obst“, der Verarbeitungsbetrieb des Lagerhauses Lavanttal, an der Veredelung heimischer Äpfel und Birnen zu Getränken. Seit Anfang September werden wieder Äpfel, Birnen und Zwetschken von Privaten und von Landwirten angenommen. „Die ersten zwei Wochen haben wir gut bewältigt, aber mittlerweile versinken wir bis zu den Knien in Äpfeln“, sagt Berthold Radl, Betriebsleiter von „Lavanttaler Obst“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.