In Mühlviertel, Gemeinde St. Paul im Lavanttal, wurde ein altes Bauernhaus durch einen Brand fast gänzlich zerstört. © Feuerwehr St.Paul

Die Unwetterbilanz von Freitagabend fällt heftig aus. Genauso heftig waren die Gewitter: Kurz nach 16 Uhr sorgten Gewitterzellen in Oberkärnten für die ersten Einsätze der Feuerwehren. Im Raum Ferndorf und Irschen mussten Keller ausgepumpt werden. Zahlreiche Straßen und Flächen standen durch den Starkregen binnen kürzester Zeit unter Wasser. Auch in den Gemeinden Weißenstein, Paternion, Feld am See, Döbriach und Velden sorgten, die teilweise starken Gewitter, für Feuerwehreinsätze, heißt es von der Landesalarm- und Warnzentrale.