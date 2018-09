Bei Arbeiten in einem Waldstück in St. Andrä löste sich ein Zugseil und verletzte einen 31-jährigen Mann schwer.

Der 31-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt geliefert © Jürgen Fuchs

Am Freitag kurz vor 18 Uhr verletzte sich ein 31 jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg bei Holzbringungsarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde St. Andrä schwer.