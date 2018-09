Als „Zuckerl“ für die Spender gibt es eine kostenlose Stehplatzkarte für das WAC-Spiel am 16. September gegen Wacker Innsbruck.

Als „Zuckerl“ für die Spender gibt es eine kostenlose Stehplatzkarte für das WAC-Spiel am 16. September gegen Wacker Innsbruck © Weichselbraun

„Um die Versorgung mit Blutkonserven zu gewährleisten, brauchen wir Menschen, die freiwillig Blut spenden“, sagt Rot Kreuz-Präsident Peter Ambrozy. „Besonders vor den Vorhang geholt gehören die Partner, die uns hier unterstützen, so wie der WAC“, freut sich Ambrozy über die Blutspendeaktion am Freitag, 14. September von 15 bis 20 Uhr in der Lavanttal-Arena.

„Als besonderes Zuckerl für die Spender gibt es eine gratis Stehplatzkarte für das Spiel am 16. September gegen Wacker Innsbruck“, hofft WAC-Präsident Dietmar Riegler auf viele Spender.