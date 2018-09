Facebook

Derzeit kann trotz Bauarbeiten eingekauft werden, ab 15. Oktober ist der Markt eine Woche lang geschlossen © Bettina Friedl

Anfang September haben die Bauarbeiten beim Adeg-Markt in St. Marein bei Wolfsberg begonnen. „Dieser Adeg-Markt wird vergrößert, modernisiert und komplett auf unser neues Konzept umgestellt, wie es heuer bereits beim Adeg-Markt in Gries erfolgt ist“, erklärt Adeg-Geschäftsführer Wolfgang Jäger.

Einen Monat lang ist noch ein ungestörter Verkauf trotz der Bauarbeiten möglich, danach wird der Supermarkt für die Innengestaltung eine Woche lang geschlossen haben – und zwar von 15. bis 20. Oktober. „Das angrenzende Café bleibt während des gesamten Umbaus geöffnet, also auch in der einen Woche, in der der Adeg-Markt geschlossen haben wird“, sagt Jäger, der das Investitionsvolumen mit „knapp über 200.000 Euro“ beziffert. Der Supermarkt wird um rund 70 Quadratmeter vergrößert, zur Neueröffnung wird am 22. oder 23. Oktober geladen.

