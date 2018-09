Facebook

Gute Laune steht bei den Seminarbäuerinnen ebenfalls auf dem Kursplan © KK/HELGA RADER

Rund 20 Jahre ist es her, dass sich ein paar Frauen zusammengetan haben, um Botschafterinnen der heimischen Landwirtschaft zu werden. Die Seminarbäuerinnen waren „geboren“. Damals wie heute versucht man, Konsumenten die Türe zu öffnen, ihnen zu zeigen, warum es so wichtig ist, der Landwirtschaft im eigenen Land die Treue zu halten. „Man bekommt so viel bei uns und es macht einen so großen Unterschied aus“, sagt Sylvia Schilcher.

Die Obfrau der Seminarbäuerinnen kommt aus St. Stefan im Lavanttal und besuchte vor einigen Jahren selbst ein paar der angebotenen Kurse. „Das Programm hat mir immer gut gefallen, die Vielfalt und Theorieinformationen“, sagt sie. Dann wurden ihr Kinder größer und sie hatte mehr Zeit: „Also habe ich die Ausbildung gemacht und biete nun seit ein paar Jahren selbst Kurse an.“ Vor Kurzem erschien die neue Broschüre für die Seminare für 2018/19. Schilcher (Dritte von links) beim Kurs mit ihren Schülerinnen Foto © KK/HELGA RADER

„Ganz neu ist das Thema ,Hol den Sommer ins Glas‘“, sagt Schilcher: „Im Sommer gibt es bei vielen Obst- und Gemüsesorten kurzfristige große Ernten. Alles kann man gar nicht gleich verbrauchen.“ So entstehen in diesem Kurs, welcher im nächsten Jahr stattfindet, Essiggemüse, Chutney, Marmelade, Senf, Likör, Salz und Sirup. Das jährliche Angebot richtet sich immer nach der Nachfrage: „Wir schauen uns an, was in letzter Zeit gut angenommen wurde und stellen so unser Programm zusammen.“ Der Renner jedes Jahr ist der Kurs „Wir füllen unsere Keksdose“. Hier entstehen in drei bis vier Stunden verschiedene Kekssorten, von denen jeder eine gefüllte Dose mit nach Hause nehmen kann. Schilcher: „Da kommen die Leute oft jedes Jahr.“ Beliebt sind auch „Weckerl & Kleingebäck“ und „Ich backe mein Brot“.

Seminarbäuerinnen Kurse in Völkermarkt: Weckerl & Kleingebäck, Wir füllen unsere Keksdose, Ich backe mein eigenes Brot, Krapfenvariationen, Gekrendelte Nudelvariationen, Heimischer Fisch , Reindling & Co., Hol den Sommer ins Glas Kurse im Lavanttal: Weckerl & Kleingebäck, Wir füllen unsere Keksdose, Ich backe mein

eigenes Brot, Heimischer Fisch, Reindling & Co. und Hol den Sommer ins Glas. Infos: www.seminarbaeuerinnen.at

Wieder angeboten wird in dem Seminarjahr „Heimischer Fisch – frisch auf den Tisch“. „Ich versuche selbst, jeden ausländischen Fisch vom Tisch zu verbannen. Wir haben so viele gute einheimische Fische“, so die Obfrau. Dieses Mal nicht ins Angebot geschafft hat es der Fingerfood-Kurs. Aber: „Wenn man zehn bis zwölf Leute zusammenbekommt, dann kann kann man den Kurs trotzdem machen.“ Die ersten Seminare im Lavanttal und in Völkermarkt starten zwar erst im November, passend zum Schulstart können aber auch wieder Workshops von Schulen gebucht werden. Die Kurse reichen hierbei von „Meine gesunde Schuljause“ über „Was essen wir und wo kommt es her?“ und „Kuhle Milch für coole Kids“ bis hin zum „Feinschmeckerexpress“ – hier werden bei Genussstationen alle Sinne trainiert. „Speziell für Jugendliche haben wir noch ,Wie kommt das Gras in den Burger?‘. Bei diesem Workshop erfährt man alles über die Fleischerzeugung, von der Weide bis zum Burger“, so Schilcher.

