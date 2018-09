Facebook

Zumeist sehr sonnig und spätsommerlich warm, 23 bis 27 Grad. Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Donnerstag auch das Wetter in unserem Land und sorgt somit für sehr freundliche Bedingungen. Einige, herbstlich anmutende Nebel- oder Hochnebelfelder in den Niederungen sollten sich am Vormittag wieder auflösen können.